Dieven aan de haal met geldsom bij drankencentrale op industrieterrein Koen Baten

02 januari 2019

15u34 0

Op het industrieterrein in Dendermonde hebben twee mannen afgelopen nacht rond 03.30 uur ingebroken bij drankencentrale Maes op het hoogveld in Dendermonde. De daders gingen aan de haal met een kleine geldsom, maar lieten de drank ongemoeid. De daders kwamen de zaak binnen via een raam dat zware schade opliep. “Toen ze de zaak hebben betreden ging het alarm meteen in werking en werd ook de politie gealarmeerd", zegt zaakvoerder Bart Maes. “Het gaat gelukkig maar om een kleine som geld, maar er is wel wat braakschade aan onze zaak. De daders werden ook gefilmd, maar zijn goed afgedekt en moeilijk herkenbaar", klinkt het. De politie van Dendermonde kwam ter plaatse om een onderzoek uit te voeren naar mogelijk voetafdrukken en sporen. Het is niet de eerste keer dat de zaak met dieven te maken krijgt. In de zomer van 2011 werden heel wat vaten meegenomen. De daders werden toen gepakt en veroordeeld.