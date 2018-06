Dievegge pleegt na vrijlating onmiddellijk nieuwe diefstal 01 juni 2018

03u00 0 Dendermonde Een koppel werd woensdagvoormiddag op heterdaad betrapt bij een diefstal in een AD Delhaize-filiaal gelegen aan de Dompelstraat in Aalst.

Het koppel, een vrouw van 22 afkomstig uit Temse en een 38-jarige man uit Aalst, liep in de winkel rond en verborg verschillende flessen alcohol onder hun kledij. De verdachten begaven zich daarna naar de kassa zonder iets anders mee te nemen. Aan de kassa beslisten ze toch om de verborgen flessen, alsnog opnieuw in een rek te zetten en gingen ze er vandoor. De vrouw kon echter al tegengehouden worden aan de winkel, de man kon nog even ontkomen, maar werd later gearresteerd. Uit eerdere camerabeelden van de winkel werd ook vastgesteld dat ze op 28 mei al eerder alcohol en sigaretten hadden gestolen. Beide verdachten zijn bekend bij justitie en de politiediensten. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De eerste verdachte werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden, maar pleegde bijna onmiddellijk nadien een nieuwe diefstal. Dit keer in de Carrefour in Dendermonde. Zij werd opnieuw opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter.





(KBD)