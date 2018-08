Dienstencentrum komt naar buiten met koffie Nele Dooms

15u54 0 Dendermonde Gezellig werd het dinsdagnamiddag op het voetpad in de wijk Grootveld in Baasrode. Ter hoogte van huisnummers 17 en 19 verzamelden een twintigtal bewoners van de wijk voor een kop koffie of thee. Het initiatief ging uit van lokaal dienstencentrum ’t Plein van Baasrode. "Kaffeeplezier op ’t Planchier" moet het dienstencentrum bekender maken.

"Daarvoor trekken we naar buiten", zegt centrumbegeleidster Cindy Van Hoomissen. "In 't Plein, vlakbij het Dorpsplein van Baasrode, organiseren we tal van activiteiten. Daar komt veel volk op af, maar we stellen ook vast dat er nog veel mensen zijn die het centrum niet kennen of niet weten wat we doen. Daar willen we verandering in brengen. Daarom stappen we zelf naar de inwoners om alles uit te leggen, op een informele manier bij een lekkere tas koffie. Tegelijk is het een manier om bewoners van een wijk dichter bij elkaar te brengen." Er volgt de komende maanden nog meer Kaffeeplezier op ‘t Planchier, in andere wijken.