Dichteres Julienne Verhas overleden Nele Dooms

13 april 2019

17u42 0 Dendermonde De Dendermondse dichteres Julienne Verhas is overleden. De vrouw is 86 jaar geworden. De meesten kennen haar van haar korte poëtische teksten die rouwbrieven inleidden van de begrafenisfirma Van Praet-Verhas.

Julienne Verhas werd geboren in april 1933. Tot haar huwelijk woonde ze in het ouderlijke “Huis Verhas”, op de Vlasmarkt, naast de Abdij van de Benedictijnen. Ze werd onderwijzeres.

Verhas schreef haar eerste gedichten tijdens haar opleiding in de Normaalschool. Ze noteerde ze in thematische schriften, waaruit ze later putte voor de samenstelling van dichtbundels.

In 1957 publiceerde ze haar eerste dichtbundel “Bundelke”. In de jaren tachtig en negentig volgden nog een reeks verschillende bundels. De dichteres was ook goed in schrijven van limericks, kwatrijnen en haiku’s. Haar werk werd ook regelmatig gepubliceerd in magazines. In Dendermonde nam ze meermaals deel aan de jaarlijkse Gedichtendag.

Veel korte verzen van haar hand sieren talrijke doodsbrieven en doodsprentjes. Veel van haar gedichten hadden ook de dood als thema.