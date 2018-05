Diamanten huwelijk voor Honoré en Maria 01 juni 2018

02u50 0

Honoré Blindeman (83) en Maria Heirweg (84) vieren hun diamanten jubileum. Ze stapten precies zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.





Honoré werkte als timmerman voor verschillende werkgevers. Maria was huisvrouw. "We zijn altijd fervente kampeerders geweest", zegt Honoré. "Toen de kinderen klein waren, trokken we elk jaar met de caravan op reis. Zo bezochten we heel wat Europese landen. Tegenwoordig verblijven we elk jaar van maart tot november met de caravan aan de zee."





Honoré is geen onbekende in het verenigingsleven. Meer dan twintig jaar was hij bestuurslid van Okra, waarvan acht als voorzitter.





(DND)