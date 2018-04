Diablo Fanatics zetten groot scherm tijdens WK voetbal 05 april 2018

De Diablo Fanatics, de fanclub van de Rode Duivels in Baasrode, zorgt ervoor dat er toch een groot scherm in Baasrode zal zijn tijdens het WK Voetbal.





De vereniging werkt hiervoor samen met de Scouts en carnavalsvereniging De Nachtoilen. Tijdens het EK twee jaar geleden was het nog handelsvereniging Bruisend Baasrode die op het Dorpsplein een groot scherm opstelde. "De Diablo Fanatics nemen de fakkel over", zegt Vanessa Sarens. "Als fanclub zijn we dit verplicht aan de vele supporters van onze Belgische ploeg. We hebben een mooie overeenkomst, zodat we voor het hele WK de Pantershal aan de Molenberg mogen gebruiken."





Tribune

De eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels zullen daar al zeker uitgezonden worden. Er wordt een groot scherm van zestien vierkante meter opgesteld. "Op zo'n manier dat zowel van binnen als van buiten de wedstrijd kan gevolgd worden", zegt Sarens. "Stoten de Duivels door, dan zenden we ook al de volgende wedstrijden uit. Voor voor wie liever al zittend de wedstrijden bekijkt, schuiven we de tribune uit."





De Diablo Fanatics bouwen hiermee en vervolg aan het initiatief van vier jaar geleden, toen ze in Zaal De Vliet voor uitzendingen van het WK zorgden. "Nu we de draad weer oppikken, zien we het groter", klinkt het enthousiast.





(DND)