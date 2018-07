Diablo Fanatics dromen al van finale 10 juli 2018

02u30 0 Dendermonde Vandaag moeten de Rode Duivels eerst nog Frankrijk verslaan, maar de Diablo Fanatics uit Baasrode dromen nu al van een finale met de Belgen.

Vanavond zijn ze klaar om weer honderden supporters te ontvangen in de Pantershal aan de Molenberg om de wedstrijd te volgen op groot scherm. "Halen de Rode Duivels de finale, dan organiseren we hier zondag een grote barbecue", zegt Vanessa Sarens. "Dat moet een leuk slot van dit ongelooflijk avontuur vormen, maar eerst vanavond nog supporteren natuurlijk. We zagen het aantal toeschouwers de voorbije westrijden alleen maar toenemen, maar er is nog plaats voor nog extra bezoekers."





Ook in de voetbaldorpen van Dendermonde, op de Gedempte Dender, en Opdorp, op de Dries, is nog ruimte voor extra fans. "We mochten de voorbije wedstrijden op topmomenten al meer dan drieduizend bezoekers verwelkomen, maar er is nog wel wat plaats extra", zegt Erik Coppens, voorzitter van Middenstand Opdorp Leeft. "Al zijn we wel van plan onze verantwoordelijkheid te nemen als de massa te groot wordt. Staat het terrein echt te vol, dan sluiten we de ingang." Luc van Mol heeft in Dendermonde weer leuke voetbalgadgets klaar voor de eerste bezoekers. "Ik probeer alvast het schepencollege warm te maken voor een volksfeest dit weekend om de prestaties van onze Duivels te vieren", zegt hij. (DND)