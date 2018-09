Derde Hartjesrit succes voor goede doel Nele Dooms

02 september 2018

22u56 1 Dendermonde De derde editie van de Hartjesrit in Appels is opnieuw een succes geworden.

Eigenaars van oldtimers, youngtimers, supercars, sportwagens en andere verzamelden zondagochtend in de Hoofdstraat aan café Half-Af. Na een ontbijt vertrokken ze voor een rondrit door de regio. "De vele deelnemers hebben een mooie toer kunnen maken", zegt Pascal Adam van de organisatie. "Dat levert ons een mooie duit in het zakje op voor het goede doel." De organisatoren steunen de vzw Hartentroef van Dendermonde, opgericht ter nagedachtenis van Stef. De jongen overleed toen hij vijftien jaar was aan een hartfalen. "Door een vzw op te richten voor het goede doel, willen we aan de dood van de jongen toch ook iets positiefs koppelen", zegt Sonja Baten van de vzw. "Hartentroef zet zich in voor kinderen die het niet zo makkelijk hebben in onze maatschappij."