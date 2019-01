Derde dichtbundel voor Peter Goossens Nele Dooms

08 januari 2019

12u39 0

Schrijver Peter Goossens uit Dendermonde heeft zijn derde dichtbundel klaar. Die draagt de titel “De banaliteit van de liefde.” Het boek is zo’n succes dat zelfs al een derde druk op komst is. “Het is mijn eerste bundel die in het hele Nederlandse taalgebied verschijnt”, zegt Goossens. “Daar ben ik trots op. De publicatie bevat 28 gedichten, geschreven in mijn eigen typische stijl. Ik schrijf over extreme en hartstochtelijke liefdes, over internet en verlopen liefdes, over overeenkomsten tussen personen en over toevallige passionele ontmoetingen. Ik toon dat liefde niet altijd controleerbaar is en de gevolgen soms moeilijk te plaatsen. Maar dat liefde vooral liefde is.” Een eerste dichtbundel van Goossens “Madrigalen van strijd en liefde” verscheen in 2015 onder het pseudoniem Charles Janssens. Dat was een bundeling van oorlogsgedichten waarin de mens centraal staat. In 2017 volgde onder eigen naam de bundel “Als”, waarin Goossens op poëtische wijze schrijft over relaties. “Banaliteit van de liefde” is gepubliceerd door Heimdall, een uitgeverij van hedendaagse poëzie in Nederland. Het boek kost 9,99 euro.