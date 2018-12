Denise Gordon zingt in jazzbunker Nele Dooms

07 december 2018

09u24 0

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde ontvangt op zaterdag 8 december de Engelse zangeres Denise Gordon. De artieste is al meer dan twintig jaar te horen en te zien op internationale podia. Inspiratie voor haar gospelmuziek en oude stijl jazz haalt ze uit haar Caraïbische roots en New Orleans. Ze toerde al de hele wereld rond met jazz, gospel en rhythm ‘n’ blues. In Dendermonde laat ze zich begeleiden door ervaren jazzmuzikanten die ook al vele jaren in de jazzscène meedraaien. Het concert begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of reservering@honkytonk.be.