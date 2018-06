Denderpop klaar voor recordeditie TWEEDAAGS FESTIVAL OPENER VAN ZOMERSEIZOEN NELE DOOMS

21 juni 2018

02u44 0 Dendermonde Denderpop 2018 is startklaar. Het stadsfestival is traditioneel de opener van het zomerseizoen in Dendermonde. In het stadspark staan dit weekend onder andere Jebroer, Les Truttes en Daan op het podium.

Begonnen als erg kleinschalig festival op de parking Gedempte Dender met slechts een paar honderd bezoekers, is Denderpop ondertussen uitgegroeid tot een populair evenement dat een massa volk lokt naar het stadspark van Dendermonde. Het bezoekersaantal liep de jongste jaren zo op dat de organisatoren zelfs beslisten om er een tweedaags festival van te maken.





"We hebben de jongste jaren serieuze stappen voorwaarts gezet in de uitbouw van dit gebeuren", zegt voorzitter Rob Huijghe. "Met twee festivaldagen zijn we erin geslaagd om het toenemend aantal toeschouwers beter op te vangen. Wie vorig jaar langskwam, kon ook vaststellen dat we de indeling van het terrein drastisch veranderden om dezelfde reden. Die beslissingen houden we ook dit jaar aan. 2017 was voor ons een topjaar, maar het ziet er momenteel naar uit dat de negende editie van Denderpop dit jaar een heuse recordeditie zal worden."





De organisatoren zijn hiervoor al een jaar lang hard aan het werk, met veel vergaderen en voorbereiden. "Op onze lauweren rusten door het succes van vorige jaren doen we niet", zegt secretaris Steven Heyvaert. "We wisten intussen een serieuze reputatie op te bouwen en het vraagt veel inspanning om daar aan te blijven voldoen. We gaan voor een verfrissend festivalweekend met veel sfeer en gezelligheid in combinatie met verrassende optredens. Het stadspark blijft hiervoor het ideale decor."





Het team van Denderpop houdt vast aan haar beslissing om toch toegangsgeld te vragen. Dat werd vorig jaar voor het eerst ingevoerd. De 5 euro wordt nu opgetrokken tot 6,5 euro voor een heel weekend. "Vooral stijgende gages voor artiesten en de kosten voor beveiliging, maken het haast onmogelijk om een festival tegenwoordig nog gratis te houden", zegt Yannick Willems. "Toch houden we het bedrag zo klein mogelijk, om iedereen de kans te blijven geven hier te komen genieten."





Brede doelgroep

Denderpop mikt niet alleen op de jeugd, maar op een brede doelgroep. "We spreken mensen aan tussen de 25 en 45 jaar", zegt Huijghe. "Veelal zijn het niet de vaste festivalgangers die afzakken naar Denderpop, maar mensen die bewust kiezen voor onze leuke setting om eens een avond plezier te beleven."





De organisatoren presenteren niet minder dan dertien acts op het vernieuwde Denderpop-podium. Met drie dansgroepen en zowel rock, pop, dance en zelfs ska, zijn de bezoekers verzekerd van een goede muziekmix. Toppers dit jaar zijn Daan, Les Truttes en Jebroer, aangevuld met lokaal talent. Denderpop vindt plaats op vrijdag 22 juni en zaterdag 23 juni. Het volledige programma is te vinden op denderpop.be. Tickets: denderpop.ticketshark.be.