Dendermondse ondernemers verzamelen tijdens After Work Party Geert De Rycke

16 november 2018

Dendermondse ondernemers verzamelden op het Hoogveld voor een After Work Party naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer.

In de gebouwen van Premium Sound Solutions (PSS) verzorgde Unizo Dendermonde een gezellig event. Er kwamen foodtrucks ter plaatse, een coffeebar en een loungebar werden ingericht en er was fingerfood voor heel wat Dendermondse ondernemers. Het Elphy and Tree Sharp Ensemble zorgde voor extra sfeer en een dj maakte het feestje af.

Dat de afterwork net bij PSS doorging, was niet toevallig. Het bedrijf dat luidsprekers voor de automobielindustrie en de consumentenelektronica produceert heeft het hoofdkantoor in Dendermonde en verder zijn er vestigingen in onder andere China, Maleisië, Mexico en de Verenigde Staten.