Dendermondse brandweer viert Sint-Barbara Koen Baten

02 december 2018

De brandweerlieden van Dendermonde vieren vandaag hun Sint-Barbarafeest. De Heilige Barbara is de beschermengel van de brandweerlieden en wordt elk jaar gevierd door de brandweer. Dit jaar vierden ze het met een optocht doorheen de straten van Dendermonde in hun mooiste kostuum. Ze trokken naar de Onze Lieve Vrouwkerk in Dendermonde om er de misviering mee te volgen, dit onder begeleiding van de koninklijke muziekkapel van de brandweer. Daarna vonden er op de grote markt verschillende toespraken plaats en was er een kleine receptie. In de namiddag verzamelden alle brandweerlui in de kazerne voor een heerlijke maaltijd.