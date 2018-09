Dendermondenaar zoekt getuigen na incident op Katuit Kris is twee weken werkonbekwaam na de zinloze aanval Koen Baten

05 september 2018

13u09 4

Kris De Brandt (46) uit Dendermonde houdt een slechte herinnering over aan zijn laatste reuzenommegang. De stoet trok vorige week donderdag door de straten, maar voor Kris liep het einde minder goed af. "Ik stond met mijn vriendin ter hoogte van café Choice te kijken naar de stoet helemaal vooraan tegen de afsluiting", zegt Kris. "Een jongetje van een jaar of acht en een moeder stonden achter ons , toen de moeder vroeg of de jongen vooraan mocht staan om beter te kunnen kijken. Ik schoof wat op en ging achter mijn vriendin staan", klinkt het. Een man, met Nederlandse tongval, reageerde nogal hard en zei tegen Kris dat hij beter kon stilstaan of dat het fout ging aflopen. "Ik ging er niet op in en bleef gewoon naar de stoet kijken. Toen de jongeman echter schrik kreeg van de knaptanden moest ik me opnieuw even verzetten, wat weer niet naar de zin was van de man achter mij", zeg Kris.

Enkele minuten later ging Kris naar het toilet, toen hij terugkwam stond de groep rond zijn vriendin, en om nog meer problemen te vermijden, bleef hij staan waar hij stond. De groep zat toen de hele tijd lachend naar Kris te kijken. "Ik zei toen dat ze beter naar de stoet konden kijken, dat het geen zin had om zich te plezieren in het feit dat ik achter hen stond, want dat ze dan beter niet waren gekomen. Daarop verloor de man zijn geduld en duwde hij me hard op de grond en gaf hij mij een schop op mijn heup", klinkt het. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en de man werd naar het ziekenhuis gevoerd.

Gevolg, een blauw been en veertien dagen werkonbekwaam. Er werd een proces-verbaal opgemaakt bij de politie en de dader werd meteen geïdentificeerd. "Ik ben vooral op zoek naar nog meer getuigen die het verhaal kunnen bevestigen dat het niet enkel zijn woord is tegen het mijne", zegt Kris. "Mocht er dus nog iemand iets gezien hebben dan mogen zij altijd contact opnemen met de politie. Ik wacht intussen af om verdere stappen te ondernemen met mijn advocaat", besluit Kris.