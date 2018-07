Dendermonde Viert met vier dagen vol topacts MAAR SOMMIGE OPTREDENS MOETEN SCHUIVEN VOOR RODE DUIVELS NELE DOOMS

05 juli 2018

02u35 0 Dendermonde Vier dagen vol topacts op de Grote Markt. Dat is Dendermonde Viert. De stad trapt met dit festival haar zomerprogrammatie op gang. Een mix van schlagers, oldies, pop, rock en Nederlandstalige hits zijn de start van een zomer boordevol activiteiten.

"Het is traditie dat we naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag een meerdaags evenement opzetten", zegt Patrick Segers van de Dienst Stadspromotie. "We beginnen op de eerste donderdag van de zomervakantie, omdat de komende twee maanden telkens terrasjesavonden plaatsvinden op donderdagen. We blijven vieren tot en met zondag. Die laatste dag is steevast een familiedag in het kader van Vlaanderen Feest."





Het startschot van het vierdaags muziekfestival vandaag, donderdag 5 juli, is een schlageravond. "Zes artiesten zetten de markt in rep en roer. Schlagermuziek staat borg voor ambiance voor jong en oud", zegt Segers. De optredens beginnen om 20 uur met achtereenvolgens Dennie Damaro, Gino Verano, Johan Veugelers en Yves Segers. Daarna komen ook Lindsay en De Romeo's langs.





Rode Duivels

Vrijdag 6 juli wordt de programmatie aangepast aan de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië. "We hadden al bij de voorbereiding van het festival rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Belgen moesten spelen", zegt Segers. "Daarom hadden we de start van de optredens al verlaat naar 21 uur. Nu er effectief een match is, zijn de artiesten op de hoogte gebracht dat we pas na het einde van de wedstrijd beginnen, 22 uur dus of na de verlengingen als die er zijn."





Wie eerst op de Gedempte Dender in het voetbaldorp naar de wk-match gaat kijken, kan erna dus verder feesten op de Grote Markt. Beatles By Girls bijt er de spit af, een vrouwelijke revivalband van The Beatles. Abba Fever doet de hits van Abba herleven en afsluiten gebeurt met de drie dames en hun soulstemmen van Motown Supremacy.





The Scabs

Zaterdag 7 juli wordt een Roxx Night met pop en rock. De Dendermondse coverband Blofelt, zangeres Ine en zanger-muzikant Louis De Roo staan op het podium. Topper van formaat is The Scabs die aan hun tour '40 Years The Scabs' bezig zijn. Zondag 8 juli begint het feest vanaf 14 uur met een Kidsdisco met Anick en Piet Piraat. Frimout brengt Nederlandstalige covers. Vervolgens komt zanger-presentator Gene Thomas langs met de Vlaanderen Boven Band, met hulp van Mama's Jasje en Loredana. Ook op andere locaties in de stad wordt dit weekend gevierd. Op het Heldenplein vindt voor de derde keer het foodtruckfestival Boef! plaats, zowel op zaterdag als zondag vanaf 11 uur. City Sounds en jeugdhuis Zenith zorgen voor een gevarieerd aanbod aan foodtrucks, livemuziek met dj's en kinderanimatie. "Ervaring leert dat dit geen concurrentie is, maar een versterking, een win-win voor iedereen", zegt Segers. "Mensen kunnen gewoon van hier naar daar en van alles genieten."