Dendermonde speelt hoofdrol in strip THRILLER LEIDT LEZER LANGS BEKENDE FIGUREN EN PLAATSEN NELE DOOMS

24 januari 2018

02u51 0 Dendermonde Café De Sloef, het theatercafé, Greg Van Avermaet, Raf Coppens, het stadhuis en de Grote Markt. Ze passeren allemaal de revue in "Lijk in Uniform", een strip met Dendermondse insteek. Tekenaar Jo Spanoghe en schrijver Jurgen Heuvinck uit Dendermonde hopen hiermee de start van een reeks te pakken te hebben en broeden al op een vervolg.

Dat krijg je dan als twee Dendermondse creatieve, bezige bijen de handen in elkaar slaan: een leuke, op en top Dendermondse strip. "Zelfs wielerkampioen Greg Van Avermaet uit Grembergen zit er voor iets tussen", zegt Jurgen Heuvinck, uitbater van café De Sloef, thuisbasis van de fanclub van de wielrenner. "Toen Greg zijn olympische medaille won, zag ik op Facebook een cartoon daarrond passeren. Meteen ging ik op zoek naar de maker, omdat het leuk leek die prent in het café omhoog te hangen. De tekenaar bleek Jo Spanoghe te zijn. Het klikte meteen tussen ons."





Terwijl de twee elkaar beter leerden kennen, ontstond het idee om een stripverhaal te bedenken en te tekenen. Heuvinck liep er al lang op te broeden. Enkele jaren geleden schreef hij al een roman. "Een thriller rond een zelfbedacht figuur, hoofdinspecteur Theo Dury", vertelt Heuvinck. "Die voert een onderzoek naar een lijk dat in een politie-uniform gevonden wordt. Daar een beeldverhaal van brengen leek me wel wat, maar ik kan niet tekenen. Jo bleek daarvoor de geknipte persoon."





Vernieuwend

Heuvinck schreef een scenario voor de strip uit, dat in grote lijnen het verhaal van zijn thriller volgt. Spanoghe ging aan het tekenen. "Ik heb altijd graag getekend", zegt hij. "Die creativiteit erfde ik van mijn vader. Ik heb op school cursussen vol getekend met allerlei krabbels. Ik ben ambtenaar, maar mijn vrije tijd gaat helemaal op aan tekenen. Toen Jurgen voorstelde een strip te maken, hapte ik meteen toe en het is een heel plezante uitdaging geworden."





Humor

"Lijk in Uniform" kent niet de klassieke vormgeving van een strip. "We kozen er voor om het wat vernieuwender aan te pakken", zegt Spanoghe. "Geen verhaal in aparte keurige vakjes naast elkaar. We tekenen ook buiten de lijnen, het ene kader is al groter dan het andere en sommige prenten zijn rond. Dat geeft de strip een leuk aanzicht en oogt moderner."





De lezer zal alvast heel wat Dendermondse aspecten in het stripverhaal ontdekken. Zo gaat inspecteur Dury al eens iets drinken bij Jurgen in De Sloef. Ook het theatercafé met Joost Dierick komt aan bod. Voorts passeren Greg Van Avermaet en Peter Sagan en comedian Raf Coppens de revue. "En natuurlijk doen Dendermondse locaties dienst als decor, zoals het stadhuis en de Grote Markt", verklapt Heuvinck. "Het verhaal mag dan wel een thriller zijn, de lezer krijgt ook een portie humor mee."





"Lijk in Uniform" wordt uitgegeven bij Drukkerij Het Punt van Baasrode. De strip is te verkrijgen in De Sloef, aan het Grootzand in Grembergen en op bestelling in elke Standaard Boekhandel.