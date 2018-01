Dendermonde Rugbyclub steunt vzw Capelderij en MS Liga 24 januari 2018

02u26 0

De Dendermonde Rugbyclub DRC steunt het goede doel. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle partners en sponsors van de rugbyclub werd een mooie cheque overhandigd. "De centen zijn ingezameld in de VIP-tent tijdens de Flanders Open, ons jaarlijks internationaal rugbytornooi", zegt Mario Zaman van DRC. "In totaal leverde dit 5.000 euro op voor twee charityprojecten." Vzw Capelderij, een begeleidingstehuis voor moeilijker opvoedbare jongens in Opdorp, en de MS Liga Dendermonde krijgen elk een bedrag van 2.500 euro.





(DND)