Dendermonde Rugby Club steunt goede doel Nele Dooms

04 september 2018

12u28 0 Dendermonde De Dendermonde Rugby Club toont haar goed hart. Twee projecten mochten in het Clubhuis op de sportcampus in Sint-Gillis elke een cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen.

"DRC verdeelt hiermee de opbrengst van haar charity-project tijdens haar jaarlijkse Flanders Open Rugby", zegt voorzitter Peter De Block. "Deze keer werden De Wereld van Indra en Lily Care weerhouden om te ondersteunen." De Wereld van Indra houdt zich bezig met kinderen en jongeren die het omwille van emotionele- of gedragsproblemen moeilijk hebben op school. De organisatie zorgt voor begeleiding op maat de jongeren weer te motiveren en zich een positieve attitude en dito gedrag weer eigen te maken. Lily Care steunt alleenstaande moeders in de derdewereld om in onderwijs voor hun kinderen te kunnen voorzien van hun kinderen.