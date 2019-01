Dendermonde Rugby Club dankt partners Nele Dooms

16 januari 2019

De Dendermonde Rugby Club (DRC) blies verzamelen in haar “Clubhouse” op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde met haar “Partners in Rugby”. Sponsors en sympathisanten die de club een warm hart toedragen en steunen, waren er welkom om het glas te heffen op de start van een nieuw jaar. Het clubhuis liep met tweehonderd bezoekers goed vol. Voor DRC was dit het ogenblik om de ambities van het nieuwe sportieve jaar toe te lichten. VRT-sportjournalist Ruben Van Gucht praatte dat aan elkaar. Hij kreeg daarvoor een das van de rugbyclub, die hij vervolgens droeg tijdens zijn presentatie van Sportweekend. DRC maakte van de gelegenheid gebruik om ook al vooruit te blikken naar de volgende Flanders Open Rugby. Themaparty deze keer zal in het teken staan van après-ski.