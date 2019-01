Dendermonde in shock na dood Mathias Hofman (31): “Mijn jongere broertje is er plots niet meer. Dit is niet te vatten” Nele Dooms

28 januari 2019

10u00 17 Dendermonde Naarmate het nieuws van het overlijden van Matthias Hofman in Dendermonde doorsijpelt, komen er steeds meer reacties van ongeloof. De jongeman was dan ook amper 31 jaar. Hij werd het voorbije weekend onwel in Gent en overleed iets later. Hofman komt uit een liberale familie. “Matthias was intelligent, grappig, een eeuwige speelvogel en ieders vriend”, zegt broer Laurens Hofman, gemeenteraadslid voor Open Vld in Dendermonde. “Ik ben totaal van de kaart.”

Matthias Hofman was in de nacht van zaterdag op zondag aan het werk in de Gentse nachtclub Kompass, toen hij daar plots tegen de vroege ochtend in elkaar zakte. Een andere medewerker ging nog met hem naar de EHBO en belde een ambulance. Hulp kon niet meer baten en Hofman overleed iets later. Eerder die dag had hij, terwijl hij een vriendin hielp met verhuizen, al stekende pijnen gevoeld. Toch ging Hofman nog een paar uurtjes met vrienden helpen in Kompass. Daar overleed hij. Mogelijk gaat het om een hartaderbreuk. Om dat zeker te weten, is een wetsdokter aangesteld door het parket Oost-Vlaanderen om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken.

Het nieuws van het overlijden van Hofman zorgde voor een schokgolf in Dendermonde. Matthias Hofman is er geen onbekende. Hoewel zelf niet politiek actief, maakt hij wel deel uit van een liberale familie. Mama Hilde Dierickx maakte jarenlang deel uit van de gemeenteraad en OCMW-raad als Open Vld-lid. Nu zetelt broer Laurens Hofman, lijsttrekker en fractieleider voor Open Vld, op de oppositiebanken in de Dendermondse gemeenteraad. Die is totaal van de kaart door het overlijden van zijn broer.

“Mats was mijn jongere broertje. Zo plots overleden, dat kan ik amper vatten”, zegt Laurens. “Vele vrienden die me momenteel troosten, weten me te vertellen dat ik Matthias’ grote held en voorbeeld was. Ik zie het eerder andersom. Ik was zijn grootste fan. Nadat hij als jonge peuter een ernstige ziekte overwon, leek hij wel over negen levens te beschikken. Hij was de beste broer die ik me kon inbeelden. Intelligent, grappig, eeuwige speelvogel en ieders vriend. Ik ken niemand die zo zorgeloos in het leven stond. Er wordt vaak gezegd dat je moet leven alsof elke dag de laatste kan zijn. Matthias is de enige die ik ken, die dat ook echt gedaan heeft.”

Vader Frank Hofman is dan weer voorzitter van voetbalclub KV Sint-Gillis. Matthias speelde er ook zelf nog een aantal jaren voetbal. Op de website van de club kunnen clubgenoten, vrienden en sympathisanten een steunbetuiging aan de familie achterlaten. Daar stromen de reacties binnen.

Matthias maakte ook deel uit van een hechte vriendengroep. Daar zijn het ongeloof en het verdriet immens groot. Vrienden omschrijven de jongeman als “één van de grootste sfeermakers uit hun midden”. “Dat je er plots niet meer bent, is gewoon niet te vatten”, klinkt het. “Je laat ons hier allemaal achter met een grote leegte. Er zijn pijn, onbegrip, tranen en verdriet. We moesten nog zoveel samen doen, reizen en fratsen uithalen. Je zal overal gemist worden.”

Ook bij Open Vld Dendermonde reageert iedereen aangeslagen “Politiek wordt plots zeer relatief met dit nieuws”, zegt voorzitter Dirk De Vriese. “Onze Nederlandse taal kent heel wat zegswijzen, uitspraken en spreekwoorden. Er is er momenteel geen enkele, die de gevoelens van ongeloof en verdriet kunnen beschrijven. Open Vld biedt Laurens, Hilde, Frank, familie en de vele vrienden zeer veel sterkte.”

Matthias Hofman wordt zaterdag begraven.