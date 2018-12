Dendermonde goed vertegenwoordigd op sp.a-lijsten verkiezingen Nele Dooms

17 december 2018

10u42 0 Dendermonde Dendermonde zal goed vertegenwoordigd zijn op de verkiezingslijsten van sp.a voor de Vlaamse en Federale verkiezingen. Het Oost-Vlaamse ledencongres keurde die lijsten zopas goed. Dendermondenaren Niels Tas, Tom Bogman en Babette Brusselmans nemen er een plaats op in.

Niels Tas (35) was de voorbije jaren schepen van mobiliteit en ruimtelijke ordening in Dendermonde. Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker voor het kartel sp.a-Groen in Dendermonde. Zijn partij belandt komende legislatuur op de oppositiebanken. Voor de sp.a-lijst voor de federale verkiezingen zal Tas de derde plaats innemen. Hij wordt daarmee één van de nieuwe gezichten waarmee sp.a naar de verkiezingen in Oost-Vlaanderen trekt. “Ik ben blij dat ik de kans krijg om van op de derde plaats mee een positief, duurzaam en sterk alternatief voor de huidige regering te zorgen”, zegt hij.

Tom Bogman en Babette Brusselmans krijgen een plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. Babette zal de 12de plaats innemen. Zij stond bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst op de sp.a-lijst in Dendermonde. De 31-jarige Dendermondse is medewerker in een boekhandel. Tom Bogman, voorzitter van sp.a Dendermonde, raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen van op de derde plaats verkozen voor de gemeenteraad. Voor de Vlaamse Verkiezingen zal hij 4de opvolger voor het Vlaams Parlemen zijn.