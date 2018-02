Dendermonde genomineerd voor award van Fietsstad 09 februari 2018

Stad Dendermonde is één van de drie genomineerden in haar categorie voor de verkiezing van Fietsstad 2018. Met dat project wordt gezocht naar steden met een sterk lokaal fietsbeleid.





De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid gaan samen op zoek naar steden en gemeenten met een sterk lokaal fietsbeleid met het project 'Fietsstad 2018'. Met het uitreiken van die award willen ze de inspanningen die steden en gemeenten leverden belonen. Een vakjury onder het voorzitterschap van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde beoordeelde 35 kandidaturen in drie categorieën. De categorie is afhankelijk van het aantal inwoners. Dendermonde werd genomineerd in categorie 2, de categorie voor steden met 20.000 tot 50.000 inwoners."Dendermonde werd genomineerd voor haar geïntegreerde mobiliteitsaanpak met aandacht voor de fiets, de auto en de publieke ruimte. In 2015 werd een ambitieus fietsbeleidsplan met focus op een goede circulatie goedgekeurd. De stad diende een heel eerlijk dossier in waarbij ze duidelijk aangeeft wat ze al realiseerde en welke knelpunten ze nog moet overwinnen", is de motivatie voor de nominatie van de Ros Beiaardstad. Minister Ben Weyts maakt de winnaar bekend op 5 juni 2018 tijdens het Fietscongres. Info: www.fietsgemeentestad.be. (KDBB)