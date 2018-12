Dendermonde gehuld in kerstsfeer Geert De Rycke

03 december 2018

In de binnenstad van Dendermonde is de kerstsfeer al stilletjes de stad binnengeslopen. Kerstlampjes geven het stadhuis winterse accentverlichting. Op de Grote Markt aan het stadhuis is de kerstsfeer iets opvallender aanwezig. Daar verlicht een gigantische kerstboom het marktplein. Een levensgrote kerststal maakt het tafereel compleet. Op de Vlasmarkt krijgt iedereen dan weer vrolijke feesten toegewenst. De verlichte stad nodigt uit om eindejaarsinkopen te doen en daarna te genieten van een warme chocomelk bij lokale horeca.