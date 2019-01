Dendermonde gaat al feestend het nieuwe jaar in Koen Baten

01 januari 2019

16u23 6

In Dendermonde is de nacht van 31 december op 1 januari alvast stevig feestend ingezet. Op verschillende plaatsen in Dendermonde, waaronder jeugdhuis Zenith, de stuikfuif, en het fabriek zakten heel wat feestgangers af om een onvergetelijke avond er van te maken. Er werd gefeest tot in de vroege uurtjes, en de sfeer zat overal bijzonder goed en er waren geen problemen. “De sfeer was fantastisch, we hebben twee schitterende feestjes gehad", zegt Dieter Mannaert van het fabriek.

Het jaar 2019 werd al feestend ingezet in Dendermonde. Op minstens drie locaties kon je genieten van een spetterend feest met cava, muziek en ambiance. Ook in het fabriek en in Hangar 43 werd er stevig gefeest en werden er meer dan 1.500 feestvierders ontvangen in de twee zalen. “In beide zalen was er een prachtig feest en zat het afgeladen vol met feestvierders, hiermee kan je alleen maar tevreden zijn”, zegt Dieter Mannaert. “Het was over de koppen lopen en er was heel wat volk. De hele avond en nacht verliep zonder enige problemen, en daar doen we het natuurlijk voor. Zo een feestnacht is altijd stressvol, maar wij zijn blij dat we voor de Dendermondenaar een leuke start van 2019 konden voorzien", besluit Mannaert.

Overal was het tot buiten aanschuiven om binnen te raken, maar eenmaal binnen werd er zichtbaar genoten en waren er alleen maar tevreden gezichten. Ook op de Stuikfuif en jeugdhuis Zenith was er heel wat volk aanwezig en verliep alles zonder problemen. Bij jeugdhuis Zenith werd er voor de volhouders zelf koffiekoeken voorzien voor iedereen naar huis ging. De hele nacht verliep in Dendermonde over het algemeen zeer rustig. Hier en daar was er wel wat vuurwerk en huisdieren die door het vuurwerk verloren waren gelopen, maar deze zaken waren allemaal relatief snel opgelost.

Ook in de naburige gemeenten werd er stevig gefeest en verliep de nacht zonder erg grote problemen. Ook hier liep af en toe wel eens een hond verloren, maar de meeste dieren kwamen ook snel terug terecht bij hun ongeruste baasjes.

Even verderop in Aalst verliep de nacht van oud naar nieuw iets rumoeriger. In Gijzegem was er een zwaar ongeval waarbij nadien ook nog eens verkeersagressie gebruikt werd en enkele betrokken personen op de vlucht sloegen. Vlak na middernacht waren er ook problemen met enkele hangjongeren die vuurwerk lieten ontploffen vlakbij auto’s en vuilnisbakken. Er werd ook met stenen naar autoruiten gegooid.