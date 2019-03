Dendermonde carnaval vroegtijdig stopgezet: Carnavalisten aangeslagen, maar maken van kortste stoet ooit toch feest Koen Baten

10 maart 2019

19u00 0 Dendermonde Rond 15.00 uur vanmiddag werd beslist om de carnavalsstoet in Dendermonde toch stop te zetten. Alle hulpdiensten en de burgemeester kwamen rond de middag samen en besloten toen om extra maatregelen te nemen, maar de stoet toch te laten doorgaan. Enkele uren later volgde dan toch een ander verdict en werd de stoet afgeschaft.

“De situatie was te onveilig om te laten doorgaan. De veiligheid van de mensen kwam in het gedrang en dat konden we niet laten gebeuren", klinkt het bij de stad. De stoet werd ontbonden via de kasteelstraat onder begeleiding van de hulpdiensten. Het parcours dat werd afgelegd was bijzonder kort, maar de carnavalisten besloten er toch nog iets van te maken. “De omstandigheden waren niet ideaal, maar wij hadden toch gehoopt de stoet in het verkorte parcours te kunnen uitdoen", aldus de carnavalisten.

Voor sommige carnavalisten was de stopzetting een bijzonder emotioneel moment. Zo was onder meer de jeugdprins aan het huilen en moest hij getroost worden, mogelijks omdat de stoet werd afgelast. Of er een nieuwe datum komt voor Dendermonde carnaval is nog niet duidelijk. De organisatie liet al weten dat dit bijzonder moeilijk is, omdat er ook nog andere stoeten zijn waarbij de wagens meelopen.