Dender in voor proper water 09 juli 2018

Met tientallen tegelijk zijn enthousiastelingen gisterennamiddag aan het Sas in Dendermonde in de Dender gesprongen. Daarmee vroegen ze aandacht voor proper water. Al was het ook een aangename verkoeling bij de zomerse temperaturen.





Big Jump stond gisteren in heel Europa op de agenda. "Overal springen mensen in rivieren voor proper water", zegt Inge Smolders van de organiserende dienst Milieu en Platteland van Dendermonde. "Ook in Dendermonde vragen we aandacht, want water speelt ook in onze stad een belangrijke rol. We zijn dan ook blij met de grote opkomst." Springers waren zelfs opgeroepen om ludiek verkleed op te dagen. Een jury had prijzen voor de leukste outfits. Dendermonde koppelde bovendien een extra duurzaam tintje aan het gebeuren. Bezoekers kwamen zoveel mogelijk te voet of met de fiets, verpakkingsafval werd vermeden en iedereen kon ontdekken wat er in en rond de Dender tegenwoordig leeft. Wie de sprong waagde, kreeg een gratis hapje en drankje. (DND/Foto GDR)