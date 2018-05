Delphine Boël moet goed doel spijzen NA DOORTOCHT IN 'STUKKEN VAN MENSEN': LADIES CIRCLE VEILT KUNSTWERK NELE DOOMS

17 mei 2018

02u34 0 Dendermonde Met een kunstwerk van Delphine Boël wil serviceclub Ladies Circle Dendermonde geld inzamelen voor schoolgaande kinderen van kansarme gezinnen. Na een doortocht in het televisieprogramma 'Stukken van Mensen' staat het werk nu te koop op tweedehands.be. Wie doet het hoogste bod?

Een opmerkelijke verschijning dinsdagavond in het televisieprogramma 'Stukken van Mensen' op Vier. Marijke Sablon en Krista De Vylder van de Ladies Circle Dendermonde maakten er hun opwachting met een kunstwerk van Delphine Boël. Met een litho uit 2009 van de artieste met koninklijk bloed wilden ze de vier experts in het programma warm maken voor een hoog bod. 'The Art of Identifying Small Talk Blabla' beeldt de worsteling van Boël met haar identiteit uit en is de 72ste van 100 litho's.





"We kregen dit werk cadeau van een sympathisant bij de opstart van onze serviceclub", legt Marijke uit. "De opbrengst is niet voor onze eigen zakken bestemd. Als serviceclub steunen we goede doelen. In dit geval gaan de centen naar kansarme gezinnen in Dendermonde om hen toe te laten schoolbenodigdheden en -uitstappen van hun kinderen te betalen. We hoopten op een zo hoog mogelijk bedrag van dealers in 'Stukken voor Mensen'."





Schenking van 600 euro

Maar de vier topdealers kwamen op een heel ander idee. In plaats van tegen elkaar op te bieden stelden ze voor om elk persoonlijk een duit in het zakje te doen voor het sociaal doel van Ladies Circle. "Ze waren gecharmeerd door ons verhaal en toonden hun goed hart", zegt Krista. "Onderhandelingen hebben we niet moeten voeren om het werk te verkopen. In de plaats schonken ze spontaan elk 150 euro aan ons. Goed voor in totaal 600 euro. En dat terwijl we binnen de verenigingen lang gediscussieerd hadden over een bodemprijs voor het werk. Dat was niet simpel met twintig enthousiaste dames."





De litho kregen de twee dames terug mee naar huis, zodat ze hem op een andere manier kunnen verkopen en zo nog meer geld te vergaren. "We waren enorm verrast, maar ook erg tevreden", zegt voorzitter Karen De Ridder. "We hebben inderdaad geen seconde geaarzeld om een andere manier te vinden om de litho te verkopen."





Daardoor staat het kunstwerk sinds gisteren te koop via tweedehands.be. "Iedereen mag bieden", legt De Ridder uit. "We hopen om zo nog eens minstens 600 euro binnen te halen en onze eerdere opbrengst dus te verdubbelen. We geloven daar echt in. We hadden eerder contact met Delphine Boël zelf en zij had het over een richtwaarde van 800 euro."





Een bod uitbrengen kan via tweedehands.be, maar ook via de Facebookpagina van Ladies Circle Dendermonde.