Delen van Baasrode, Lebbeke en Opstal zitten twee uur lang zonder stroom Koen Baten

20 januari 2019

10u47 0

Gisterenavond hebben verschillende bewoners in Baasrode, Lebbeke en Opstal enkele uren zonder stroom gezeten. De panne begon omstreeks 20.00 uur en was het grootste in Baasrode. Daar waren problemen met een elektriciteitskast ontstaan waardoor minstens 1.500 gezinnen zonder stroom zaten.

Ook in Lebbeke moesten heel wat straten het doen met kaarslicht in hun woning. Op het moment van de stroompanne was er in het Beukenhof in Buggenhout een theatervoorstelling van ‘Cocktail’ bezig. Ook daar viel het licht uit, maar de voorstelling ging gewoon verder. Alle 130 aanwezigen in de zaal deden het licht van hun gsm branden om zo toch nog verder te kunnen genieten van de voorstelling. Voor velen een unieke belevenis. De grootste problemen waren rond 22.00 uur opgelost. Enkel in het Heidepark in Lebbeke zorgde de problemen met de elektriciteitskast voor nog meer problemen. De elektriciteit ging daar kort nog eens uit, maar kon snel weer opgestart worden door Eandis.