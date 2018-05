Definitief ontwerp heraanleg Werkplaatsstraat goedgekeurd 11 mei 2018

De gemeenteraad heeft het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis, ter hoogte van de Heilig-Hartschool, goedgekeurd.





De toegang tot de school is op dit ogenblik niet kindervriendelijk en veilig genoeg, door de smalle doorgang tussen de Bareelstraat en de Werkplaatsstraat. Dat zorgt voor veel conflicten als ouders met de wagen kinderen brengen en afhalen van school. Bij het begin en einde van de schooldag is er dikwijls chaos.





Een herinrichting van de omgeving moet dit probleem oplossen. Na de heraanleg zal de toegang tot de Werkplaatsstraat via de Bareelstraat alleen nog dienst doen als toegang tot de parking. De private parkeerplaatsen die er nu zijn in de buurt van de schoolpoort, worden verschoven. Zo ontstaat er meer ruimte voor de schoolpoort voor een beter inrichting. Een verharding in betonstraatstenen moet een woonerf en voetgangerszone creëren.





Speelse zitelement vormen een scheiding tussen het overrijdbare en verkeersvrije deel. Er komen ook plantvakken met bomen en klimbeplating tegen de afsluiting. Het hele projet zal ongeveer 90.000 euro kosten. (DND)