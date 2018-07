Definitief onderkomen voor Speelplaneet Akkoord tussen stad, Scouts en speelpleinwerking is rond Nele Dooms

23 juli 2018

13u03 0 Dendermonde Eindelijk heeft speelpleinwerking Speelplaneet van Dendermonde zicht op een duurzame oplossing voor een definitief onderkomen. Het krijgt een plaats in de nieuwbouw die de Scouts van Baasrode momenteel optrekt. De samenwerkingsovereenkomst daarover tussen stad, Speelplaneet en Scouts is rond.

Het heeft lang geduurd voor de Dendermondse speelpleinwerking Speelplaneet om zekerheid te krijgen voor de toekomst. De jongste jaren had het een onderkomen op de terreinen van freinetschool De Appelbloesem in Appels. "We zijn blij dat we daar nu al aan aantal jaren stabiliteit hebben om een continue werking uit te bouwen, maar echt ideaal is dit niet", legt Dorien Burssens van de Speelplaneet uit. "Dit is en blijft immers een schoolgebouw, zodat we onze werking in augustus vroeger moeten stopzetten opdat leerkrachten hun schooljaar kunnen voorbereiden. We kunnen ook geen materiaal stockeren, en dat kost onze elke zomer verschillende dagen om alles te verhuizen, zodat we dan geen kinderen kunnen opvangen."

De geschiedenis van de Speelplaneet kenmerkt zich bovendien door continue lokaalproblemen en de ene verhuis na de andere. De speelpleinwerking bestaat momenteel twintig jaar, maar maakte gedurende die periode omzwervingen langs onder andere het VP-terrein aan de Gentsesteenweg, de Boonwijk en de Abdijschool. Het is al jaren vragende partij voor een vaste locatie. Nu komt definitief het einde aan die zoektocht in zicht.

"De Speelplaneet krijgt mee onderdak in de nieuwe jeugdlokalen die de Scouts van Baasrode optrekt", zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Ook deze jeugdvereniging moest verhuizen, omdat hun huidige stek in de polder van Vlassenbroek onteigend wordt voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. Omdat ook de Speelplaneet op zoek was naar een vaste locatie voor de zomermaanden en extra materiaalruimte, hebben we van beide één project gemaakt. Het is perfect mogelijk dat de Scouts doorheen het jaar hun gebouw benutten en wanneer zij geen werking hebben in de zomermaanden de Speelplaneet er beroep op doet."

Door deze regeling zorgt het Dendermondse stadsbestuur voor financiële ondersteuning van de bouw van het nieuwe scoutslokaal. De Speelplaneet gaat een huurcontract voor lange termijn aan voor het gebruik van het gebouw tijdens de vakantie. "Daarmee is de Speelplaneet al zeker voor minimum twintig jaar zeker van de nieuwe vaste stek", zegt Verwaeren. "We zijn alleszins, samen met Scouts en Speelplaneet, opgetogen dat de samenwerkingsovereenkomst rond is."

De werken voor de nieuwbouw van het Scoutslokaal, aan de Broekkant in Baasrode, is recent gestart. De bouw zal ongeveer een jaar duren. De nieuwbouw krijgt meer dan vierhonderd vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Naast een grote polyvalente zaal, zijn sanitair met toiletten en douches en een moderne keuken voorzien. Op twee verdiepingen komen een vergaderlokaal en een snoezelruimte voor de kleinsten. Het complex voorziet ook in een grote stockageruimte.