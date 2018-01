Definitief circulatieplan vanaf zaterdag van kracht 02u37 0

Het definitieve circulatieplan in Sint-Gillis-Dendermonde gaat morgen van kracht. Het plan, dat vooral draaide rond de invoering van eenrichtingsverkeer in heel wat straten en een uitgebreide zone dertig, deed de voorbije maanden flink wat stof opwaaien. Uiteindelijk voerde het Dendermondse stadsbestuur, op basis van verkeerstellingen, reacties, advies van adviesraden en een enquête, een aantal aanpassingen door. Zo wordt de grote eenrichtingslus langs de Bareelstraat, over drie spooroverwegen, afgeschaft. De zone dertig is beperkter gemaakt tot woonstraten en schoolomgevingen.





De definitieve maatregelen werden in december door de gemeenteraad goedgekeurd. Vanaf morgen zijn ze ook effectief van kracht. Hiervoor zullen de technische medewerkers van de stad in de nacht van vandaag op morgen doorwerken, zodat de verkeersborden zullen klaarstaan op morgenochtend. (DND)