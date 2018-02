Defecte lift gijzelt hele rusthuis BEWONERS, FAMILIELEDEN EN PERSONEEL WACHTEN AL MEER DAN MAAND OP REPARATIE NELE DOOMS

28 februari 2018

02u50 0 Dendermonde Een defecte lift gijzelt al meer dan een maand bewoners en personeel van het woonzorgcentrum Kasteelhof in Appels. Terwijl het wachten is op een reparatie, worden maaltijden en materiaal via de trap naar boven gedragen. Het woonzorgcentrum laat nu aan de buitenzijde een goederenlift plaatsen zodat personeel met materiaal geen trappen meer hoeft te doen.

De vijfde week zonder functionerende lift is nu bezig en bewoners en hun familie en personeel van rusthuis Kasteelhof, aan de Steenweg van Aalst, hebben er schoon genoeg van. "Een defect kan al eens gebeuren en een week geduld hebben dat kan nog door de beugel, maar vier weken wachten op herstel dat is van het goede te veel", zegt Rita Muys. Haar negentigjarige moeder verblijft in het Kasteelhof. "Om haar verjaardag te vieren was een feestje gepland in de zaal op het gelijkvloers, met familie en vrienden", vertelt Muys. "We hebben moeder met drie man van de trap moeten dragen. Tegen de tijd dat ze op haar eigen feestje arriveerde was ze zo uitgeput dat ze voortdurend in slaap viel."





De moeder van Muys is niet de enige die door de defecte lift op de kamer gegijzeld zit. Ook Rita Goossens moet met lede ogen toezien hoe haar 85-jarige vader Jozef nergens naartoe geraakt. "Normaal gezien kom ik vader één keer per week halen om de dag bij ons thuis door te brengen", vertelt ze.





Goederenlift

"Maar trappen kan hij niet meer doen, dus dit lukt nu al weken niet. Door die kapotte lift wordt dit rusthuis, dat in normale omstandigheden echt supergoed is, net een gevangenis. Het wordt dringend tijd dat dit opgelost worden. Een lift hoort bij basiscomfort, zeker in een woonzorgcentrum. Bewoners verliezen nu alle sociale contact. Ieders geduld is op", gaat Goossens verder.





Bewoners en familie beklemtonen dat ze de directeur en het personeel van het rusthuis, dat tot de Senior Living Group behoort, zeker niet met de vinger willen wijzen. "Die doen ongelooflijk hun best en lopen de voeten van onder hun lijf voor de bewoners", klinkt het. Maar ook voor het personeel is het behelpen. Warme maaltijden kunnen nu niet met de lift naar boven, zodat personeelsleden met schotels alle trappen moeten doen.





"Gelukkig beschikken we hier in het Kasteelhof over een heel sterk team personeelsleden dat zijn uiterste best doet om de problemen op te vangen", zegt directeur Marc Lippens. "Omdat het maar wachten bleef, hebben we nu wel alternatieven uitgewerkt. Zo wordt aan de buitenzijde een goederenlift geplaatst, zodat personeel met materiaal de trap niet meer moet doen. En er komt een stoeltjeslift langs de trap. Maar in de eerste plaats hopen we dat de lift eindelijk eens gemaakt wordt."





Defecte motor

Een defecte motor zou oorzaak zijn van de kapotte lift. De firma Kone kwam al diverse keren langs, maar kreeg de lift niet aan de praat. "Het is onbegrijpelijk dat dit zo lang moet duren", meent Goossens. "Die firma moet toch ook beseffen dat het hier om een rusthuis vol minder mobiele mensen gaan. Wat creatiever omspringen om een oplossing te vinden, had zeker gemogen."





Gisteren was personeel van de firma weer aan de slag om de lift te proberen herstellen. "Laten we hopen dat het einde nu in zicht is", zegt directeur Lippens.