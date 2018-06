Deelname aan Komen Eten levert kookboek op LAURA DEELT NAAST RECEPTEN OOK TIPS VOOR GEZOND LICHAAM NELE DOOMS

09 juni 2018

02u43 0 Dendermonde Een eigen kookboek met recepten en tips en tricks voor een gezond lichaam. Daarmee maakt Laura Van den Broeck (25) uit Dendermonde haar droom waar. Dat heeft ze te danken aan een deelname aan het Vier-programma Komen Eten.

Ze nam deel aan de verkiezing Miss België en was al te zien op MTV en JimTV. Nu laat Laura Van den Broeck van zich horen via haar blog, Facebook-pagina en Instagram om een gezonde levensstijl te promoten. Naast haar job in de marketing en sales spendeert ze ook uren aan sport. Gezond koken is een uit te hand gelopen hobby. Van den Broeck is duidelijk meer dan een bezige bij.





Dankzij haar deelname aan het Vier-programma Komen Eten in mei, komen haar activiteiten zelfs in een stroomversnelling. De jongedame komt nu met een eigen kookboek uitgeven. "Toen Komen Eten me vroeg deel te nemen aan een week in het teken van gezonde voeding, was ik enthousiast", zegt ze. "Ik wist zelfs te winnen. Mijn recepten wisten ook de kijkers te bekoren, want mijn Facebook- en Instagram-pagina ontploften. Ik vertelde toen ook dat het mijn droom was om ooit een kookboek uit te brengen. Als klap op de vuurpijl kreeg ik telefoon van een uitgeverij die daartoe bereid was."





Laura hapte toe. Tegen april of mei 2019, vlak voor moederdag, moet haar kookboek een feit zijn. "Ik zal er niet alleen mijn recepten in delen, maar ook tips en tricks voor een gezond lichaam en een goed gevoel", zegt ze. "Het draait bij mij immers niet alleen om voeding, maar ook om leuke workouts. Ik doe drie keer in de week aan crossfit, fitness en lopen. Ondertussen ben ik ook volop bezig met een opleiding als voedingsconsulente. Ik wil de voeding die ik aanbeveel ook kunnen onderbouwen met correcte info."





Voorbeeld zijn voor anderen

En dat terwijl het allemaal begon een paar jaar geleden met een sporadische post over Laura's maaltijden. "Ik plaatste wel eens iets online over wat ik at. Ik merkte dat daar altijd veel interesse voor was. Van daaruit zijn mijn blog en Instagram ontstaan" vertelt Laura. "Ik kampte vroeger zelf met overgewicht. Zeker het eerste jaar dat ik op kot zat, liep het uit de hand. Ik at toen heel veel afhaalmaaltijden. Het tweede jaar besliste ik dat het genoeg was en ben ik met voeding en eetgewoonten beginnen experimenteren. Ik kreeg mijn figuur door mijn eigen gerechten uit te denken en genoeg te sporten. Op dat vlak wil ik een voorbeeld zijn voor anderen." Dat Laura succes heeft met haar ideeën wijdt ze aan de eenvoud. "Ik ben absoluut geen calorieteller", zegt ze. "Ik mik op makkelijke recepten, met maximum vijf verschillende ingrediënten die je overal zonder moeite vindt."





Op Facebook is Laura te volgen via haar pagina 'be fit, be awesome', op Instagram is dat 'befitbeawesomebylaura'.