De Winckel neemt afscheid van Marie-Paule VROUW WAS 13 JAAR LANG STUWENDE KRACHT ACHTER HERGEBRUIKERSCENTRUM NELE DOOMS

06 juni 2018

02u53 0 Dendermonde De Winckel, de tweedehandszaak van het CAW, neemt afscheid van Marie-Paule Lemmens (63). Zij was er de vaste kracht 'met gouden hart' en bouwde het initiatief de voorbije dertien jaar uit tot wat het nu is. "Ik spring nog wel eens binnen", zegt Marie-Paule.

Het is met spijt in het hart dat Marie-Paule Lemmens afscheid neemt van haar vertrouwde 'De Winckel', aan de Emiel Van Winckellaan. Dertien jaar lang was ze er het vertrouwde gezicht voor klanten en vrijwilligers die er helpen. Ze mag het op haar actief zetten dat ze stuwende kracht was achter de uitbouw van De Winckel. Het initiatief voor tweedehands kledij, speelgoed en huisraad bestaat ondertussen meer dan twintig jaar. Maar het was vooral met Lemmens aan het roer dat het hergebruikerscentrum een metamorfose onderging en aan naambekendheid won.





Droomjob

"Het is altijd gezellig druk in De Winckel", getuigt Lemmens. "Vaak komen mensen ook over de vloer om een babbeltje te slaan. De Winckel vervult ook een sociale functie, het haalt kansarmen uit hun isolement. In die zin is het een heel mooi project en ik ben fier dat ik daar mijn steentje kon aan bijdragen."





Marie-Paule herinnert zich haar sollicitatie nog als de dag van gisteren. "Op een vrijdagochtend ging ik praten over de functie en in de namiddag kreeg ik al telefoon dat ik kon beginnen", blikt ze terug. "Ik heb daar nooit spijt van gehad. Ik ben altijd erg graag bezig geweest met decoreren en organiseren. Dit was dan ook een droomjob. Ik kon me uitleven met uitstallen van de tweedehandsspullen, zorgde voor aangepaste etalages en versiering rond thema's als moederdag, Valentijn en Pasen. En organisatorisch waren de dienstroosters van de vrijwilligers een uitdaging."





Lemmens steekt het niet onder stoelen of banken dat ze het allemaal zal missen. "Maar er zal nu tijd zijn voor andere dingen", zegt ze.





Op handen gedragen

"Op reis gaan bijvoorbeeld. Een eerste trip staat al gepland. Ik zal nog wel binnen springen in De Winckel. Voor mijn opvolgster Katrien Deckers zal ik altijd klaar staan als ze advies of raad nodig heeft. Maar ik ben er gerust in dat ik de zaak bij haar in goede handen laat. Mijn grootst tip voor haar? Hou het proper en netjes en verzorg de decoratie. Zo heb ik dat ook altijd met hart en ziel gedaan", gaat Lemmens verder.





Een afscheidsreceptie in De Winckel toonde aan dat Marie-Paule door de vrijwilligers en klanten op handen wordt gedragen. Velen onder hen brachten een laatste toost op het afscheid. "Marie-Paule is altijd een medewerker met een heel groot engagement en een luisterend oor voor collega's en klanten geweest", zegt Rita De Vis, directeur van CAW. "Ze heeft een gouden hart en is heel graag gezien. Zij heeft van De Winckel een winkel met uitstraling gemaakt en daar zijn we haar erg dankbaar om."