De Volkswoningen toont expo rond E.Hiel, ontwerper van wijk Keur Nele Dooms

05 december 2018

12u54 4 Dendermonde In de nieuwe gebouwen van sociale bouwmaatschappij De Volkswoningen van Dendermonde is een tentoonstelling rond Emanuel Hiel te bezichtigen. De architect kreeg bekendheid door de bouw van een aantal sociale woonwijken in Dendermonde, zoals het Keur. “Omdat wij daar nu heel veel woningen van beheren, vonden we het goed zijn persoon eens in de schijnwerpers te zetten”, zegt Els De Wael van De Volkswoningen.

De excentrieke Dendermondse architect werd in 2018 precies honderd jaar geleden geboren. De Erfgoedcel Land van Dendermonde greep die gebeurtenis aan om een tentoonstelling rond zijn persoon op te bouwen. “We hadden net de kans gekregen om zijn archief, dat tot een privé-verzameling behoorde, te digitaliseren”, zegt Sofie Teugels. “Daar wilden we ook het grote publiek laten mee kennismaken. Tijdens het straattheaterfestival Boulevart in september zetten we de expo op in de vroegere woning Hiel aan het Heldenplein.”

Nadat de tentoonstelling daar eenmalig te bezichtigen was, kreeg ze nu een plaats in de gebouwen van De Volkswoningen, op de hoek van de Kroonveldlaan met de Pijnderslaan, vlakbij het Keur. “De wijk was één van de belangrijkste projecten van Hiel”, zegt voorzitter Marcel Seghers. “Nu kunnen de bewoners kennismaken met de architect achter de huizen waar ze in wonen. Een andere grote woonwijk ter hoogte van de Koning Boudewijnlaan, het Pater Ruttenplein en een deel van de Ros Beiaardstraat, is ook van zijn hand. Hiel tekende overigens ook heel wat privé-woningen in deelgemeenten van Dendermonde.”

Aan de expo koppelt De Volkswoningen een tekenwedstrijd voor kinderen. De tentoonstelling is te bezichtigen tot eind januari, elke maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur.

