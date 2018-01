De Volkswoningen bij meest actieve maatschappijen 27 januari 2018

Sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, actief in onder andere de Dendermondse regio, is de derde meest actieve huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen. Dat levert de organisatie een extra subsidie van minister Homans op van 163.000 euro. Voorzitter Marcel Seghers is, samen met zijn bestuur, dan ook erg tevreden. "De Volkswoningen blijft doorgaan met realiseren van extra sociale woongelegenheden", zegt hij. "We investeren onder andere in Lebbeke in huisvesting in de Motbaan, de Opwijksestraat en de vroegere Carré. In Dendermonde is onder andere in de Donckwijk volop een grootschalige renovatie aan de gang."





