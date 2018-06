De Sjikke Stikken levert koude schotels aan huis 14 juni 2018

Carnavalsvereniging De Sjikke Stikken van Baasrode brengt op zondag 17 juni koude schotels aan huis. Het is de negende keer dat de vereniging dit initiatief organiseert. De opbrengst ervan is bestemd voor de voorbereidingen van het volgende carnavalsfeest in Baasrode. Liefhebbers kunnen kiezen uit een koude schotel met vlees of een versie met vis. Daarvoor betalen volwassenen respectievelijk 13 en 16 euro per stuk.





Nieuw dit jaar is dat er ook kinderspaghetti aan 8 euro is. De schotels worden zondag tussen 9.30 en 12 uur aan huis geleverd.





Inschrijven via sjikkestikken@hotmail.com. (DND)