De Roos ideale leeromgeving voor laatstejaars Nele Dooms

08 januari 2019



Het directieteam van het Oscar Romerocollege van Dendermonde ging op bezoek bij Metaalwerken De Roos, op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. De school houdt er een nauwe samenwerking met het bedrijf op na. “Al negen jaar werken we met de afdeling Techniek & Engineering samen met metaalwerken De Roos”, zegt directeur Helga Buelens. “Omdat de firma beschikt over een compleet en modern uitgerust machinepark, is het de ideale leeromgeving voor onze laatstejaars van de opleiding Computergestuurde Werktuigmachines. Onze leerlingen voeren er stageopdrachten uit, maar ook schoolprojecten.”