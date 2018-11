De Loft viert twintigjarig bestaan Nele Dooms

12 november 2018

13u54 0

Het dagactiviteitencentrum De Loft uit Dendermonde bestaat twintig jaar. Dat werd gevierd met onder andere een academische zitting. De Loft is gehuisvest in de Koning Albertstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. “In het centrum kunnen mensen met een psycho-sociale kwetsbaarheid van maandag tot vrijdag overdag terecht”, zegt Anne Colpaert van het Loft-team. “In de eerste plaats bieden we deze mensen de kans elkaar te ontmoeten. Bovendien kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten om zo hun tijd op een meer bevredigende manier door te brengen. Er zijn ook werkateliers, waar arbeidsgerichte taken aan bod komen. De Loft is in dit opzet uniek, omdat het deze drie functies combineert. Door onze lage drempel hebben we de voorbije twintig jaar al heel veel mensen kunnen helpen. We proberen overigens ook regelmatig activiteiten te organiseren waar familie, vrienden en buurtbewoners bij betrokken zijn.”