De Kroon: van 0 tot 25 jaar 24 DIENSTEN VOOR OUDERS, KINDEREN EN JONGEREN VERENIGD NELE DOOMS

19 mei 2018

02u32 0 Dendermonde Meer dan twintig organisaties en diensten rond kinderen en opvoeden samen onder één dak. Dat is het Huis van het Kind De Kroon in Dendermonde. Nu alles klaar is, volgt de officiële opening met een groot gezinsfestival.

Meer dan zes miljoen euro. Zoveel heeft het nieuwe Huis van het Kind De Kroon op de Kroonveldlaan in Dendermonde gekost. De eerste steen werd in november 2016 gelegd. Een goed jaar later was de bouw voltooid en konden de diensten beginnen verhuizen. "Nu iedereen effectief zijn intrek heeft genomen in het nieuwe complex, is De Kroon helemaal klaar", zegt een tevreden OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek. "Liefst 24 diensten hebben hun thuis op de nieuwe campus, waar we letterlijk het hele aanbod voor jonge ouders en kinderen bundelen."





Fabeltjesland

Pronkstuk is het kinderdagverblijf De Kleine Kroon. Dat brengt de vroegere crèches Peuterland uit de wijk Keur en Fabeltjesland uit Sint-Gillis samen en biedt plaats aan 79 kindjes. Het verblijf situeert zich achter het hoofdgebouw, met parking en een kiss-and-ride. "Het is opgevat als een dorpje met zes paviljoenen, langs een overdekte straat en binnenplein", zegt Meulebroek. "Er is veel lichtinval. Elk paviljoen heeft ook zijn eigen tuintje. Helemaal achteraan is er een groter speelplein, met speeltuigen, zandbak, paadjes om met fietsjes te rijden en een vertelput."





In De Kroon hebben ook de consultatiebureaus Onze Kleintjes en Kind en Preventie onderdak, net als het regiohuis van Kind en Gezin, de dienst onthaalouders en het Opvoedingspunt, waar ouders terecht kunnen met alle vragen over opvoeding. De huisartsenkring Vehamed heeft er haar medische wachtpost. Op de bovenverdieping is vergaderaccommodatie beschikbaar. Op de site krijgt ook de tuttenboom, waar kindjes hun fopspeen vaarwel kunnen zeggen, een centrale plaats.





"De Kroon is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen en jongeren die in Dendermonde wonen, werken en school lopen", zegt Meulebroek. "We willen er ouders, jongeren en kinderen informeren en verbinden en bouwen aan kansen voor elk kind en elke jongere van 0 tot 25 jaar."





Om de opening van De Kroon te vieren, plannen OCMW en stad een gezinsfestival op zondag 27 mei. Elk Dendermonds gezin is welkom voor onder andere voorleessessies, fietsparcous, babymassages, wobbelturnen, enzovoort. Om de campus te ontdekken, zijn er interactieve rondleidingen.