De Klinker zet gezonde voeding in de kijker 29 januari 2018

De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Klinker uit Schoonaarde zetten gezonde voeding in de kijker. Daarvoor nodigden ze zaterdagvoormiddag ouders, familie en vrienden uit om een kijkje te komen nemen in de school, aan de Klinkaertstraat. "Met de hele school hebben we een week lang een project uitgewerkt rond gezonde voeding", zegt directeur Danny Verneirt. "Apotheose is een openschooldag, zodat ouders en sympathisanten kunnen zien waar we mee bezig geweest zijn." Alle klassen van De Klinker waren elk omgetoverd rond een groente. "Aan de hand van een zoektocht kan iedereen de diverse klassen bezoeken en de groenten ontdekken", zegt Verneirt. "Als beloning is er zelfgemaakte verse groentensoep." De leerlingen hadden ook een "gezondheidsdans" aangeleerd om te tonen. En tussendoor liepen een reuzegrote aardbei en banaan rond in de school. (DND)