De kleurrijkste zebrapaden vind je in Ros Beiaardstad Stadsbestuur neemt maatregelen voor veiligere schoolomgevingen Nele Dooms

07 november 2018

15u47

In de strijd voor veiligere schoolomgevingen zet het Dendermondse stadsbestuur in op een kleurrijk initiatief. Zebrapaden aan schoolpoorten worden een regenboog. Personeel van de technische dienst trekt daarvoor rond in Dendermonde met verfpot en borstel om de oversteekplaatsen van stroken in diverse kleuren te voorzien. De primeur was voor gemeentelijke basisschool De Toverboon en ook onder andere de Visitatieschool in Baasrode kreeg al een kleurrijk zebrapad.

Hetzelfde is het geval voor de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis. Daar werd de oversteekplaats in de Bareelstraat in kleur gezet. “Een tof initiatief”, vindt directeur Chris Pauwels. “We vragen als school al heel lang een veiligere schoolomgeving. Elke actie om daarbij te helpen, is mooi meegenomen.”