De Filosoof van Haagem weer op televisie 02u29 0 Dendermonde De reeks mag dan al van de jaren zestig dateren, sinds gisteren is de serie 'De Filosoof Van Haagem' weer op televisie te bekijken. Het is Eclips TV die het programma opnieuw uitzendt.

De Filosoof van Haagem, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jef Scheirs, werd indertijd, in 1967 door de toenmalige BRT uitgezonden, op basis van een theaterstuk dat op basis van het boek werd gemaakt. Het gaf toen grote bekendheid in heel Vlaanderen aan Oudegem. Enkele jaren geleden zorgden inwoners van Oudegem dat het verhaal nog eens tot leven kwam met de opvoering van een groot openluchtspektakel in het dorp.





Feestcommissie

De folklore rond het boek wordt in Oudegem trouwens in leven gehouden door de Feestcommissie. Die zorgt elk jaar voor de verkiezing van een nieuw Petatje, doet in een reuzenstoet de figuren uit het boek herleven en houdt een Gouden Petattenworp op het Dorpsplein waarbij dorpsfilosoof Titten de massa toespreekt.





Wie in is voor een portie nostalgie, kan nu opnieuw naar de televisieserie kijken. Het is een zesdelige reeks in zwart-wit over Titten, een levensgenieter en bijgenaamd de Filosoof, en Naten, de gierige, verzuurde broer die trouwplannen heeft met Coletje. Ze wonen samen op een boerderij in Oudegem. In de reeks spelen onder andere acteurs Romain Deconinck en Jenny Tanghe.





Eclips TV, dat zich vooral richt naar vijftigplussers en te bekijken is via digitale tv van Telenet en Proximus, zendt de serie elke woensdag om 14 uur uit. (DND)