De enige marathon waar je niet van afvalt MAMA BAKT 24 UUR PANNENKOEKEN OM BEDNET TE STEUNEN NELE DOOMS

03 februari 2018

03u02 0 Dendermonde 24 uur lang pannenkoeken bakken. Aan die uitdaging zijn Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout momenteel volop bezig. De opbrengst gaat naar Bednet, dat het mogelijk maakt voor zieke kinderen om toch les te kunnen blijven volgen. "Het is mijn manier om dankjewel te zeggen", zegt Jacobs. Haar dochter Amber herstelt momenteel van lymfeklierkanker en heeft veel aan Bednet te danken.

Vorige zomer sloeg het noodlot toe voor de dertienjarige Amber Huyck en haar familie. Het meisje kreeg te horen dat ze lymfeklierkanker had. Ze volgde de voorbije maanden een heel intensieve therapie om de ziekte te overwinnen. Het meisje is momenteel herstellende. "Het is geen gemakkelijke periode geweest, maar wij gaan niet klagen", zegt mama Hilde Jacobs. "Wij zijn blij dat Amber aan de beterhand is."





De voorbije maanden heeft organisatie Bednet een erg belangrijke rol in het leven van Amber gespeeld. Deze organisatie zorgt er voor dat zieke kinderen via een computersysteem de lessen op school kunnen blijven volgen. "Op die manier kon ik ook meer contact houden met de klasgenootjes", vertelt Amber zelf.





Het meisje loopt school in het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout. "Leerkrachten en klasvrienden deden wat ze konden om me te helpen en het was fijn via Bednet toch ook wat in de klas aanwezig te zijn", zegt ze.





Ook mama Hilde Jacobs weet de organisatie te waarderen en besloot daarom iets terug te doen. Ook al waren de voorbije maanden zwaar, ergens vond ze nog de energie om een pannenkoekenbakmarathon te organiseren. Dat doet ze samen met Annemarie Eeckhout, juf van de Visitatieschool.





Lichtmis

Hilde en Annemarie gaven gisterennamiddag, niet toevallig op Lichtmis, het startschot voor hun pannenkoekenmarathon. In 24 uur tijd zullen ze meer dan 7.000 pannenkoeken bakken. Die worden verdeeld vanuit de Visitatieschool en het Sint-Vincentiuscollege. "De bestellingen liepen massaal binnen", zegt Jacobs. "we zijn erg blij dat zoveel mensen de actie een warm hart toedragen. Overigens moeten we ook de leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege bedanken die ons hielpen met deeg maken."





De eerste die van de pannenkoeken kwamen smullen gisteren, waren de klasgenootjes van Amber. Leerkracht Ingrid Van Delm kwam daarvoor met de klas van Buggenhout naar de Baasroodse basisschool.





Uit het vuistje

"Wij leven allemaal heel erg mee met Amber en haar gezin. Dus moesten we er ook bij zijn om de marathon te steunen", klinkt het. Wie ook nog een pannenkoek wil, kan vandaag, zaterdag 3 februari, nog in de Visitatieschool terecht om ze daar uit het vuistje te eten. Hilde en Annemarie bakken tot 16 uur. De actie volgen, kan via de Facebook-pagina 'pannenkoekenmarathon voor Bednet'.