De Eendracht brengt concert 06 april 2018

02u30 0

Koninklijke Katholieke Harmonie De Eendracht van Baasrode luistert op zaterdag 7 april haar 'Muzikaal Concert' op. Thema dit jaar is 'Glitter & Glamour'. De muzikanten spelen onder leiding van dirigent Davy De Smet. Het concert begint om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in centrum De Vliet, aan de Scheepswerfstraat in Baasrode. Iedereen is welkom. (DND)