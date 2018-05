De Brug op wandel 22 mei 2018

Zorgcentrum De Brug op de Rootjensweg in Grembergen organiseert nu donderdag een begeleide natuurwandeling. De deelnemers trekken naar Hamme en hebben aandacht voor planten en dieren. Vertrek om 14 uur aan de kerk van Sint-Anna in Hamme. Meer info op 052/21.09.91 of via de_brug@stantonius.zkj.be. (DND)