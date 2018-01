De Borgias van klooster Maria Troon DRIE JAAR GEWERKT AAN HISTORISCHE ROMAN VOL INTRIGES EN SEKS NELE DOOMS

Foto De Rycke Jan Pauwels met zijn debuut 'Gekroonde Hoofden'. Dendermonde Intriges, seks, en conflicten in het klooster Maria Troon in Dendermonde in de zeventiende eeuw. Stof genoeg, want Dendermondenaar Jan Pauwels kon rond deze historische feiten zijn spannend debuut 'Gekroonde Hoofden', goed voor 384 bladzijden, schrijven.

Dendermondenaar Jan Pauwels (42) is woordvoerder van minister Joke Schauvliege. Van opleiding is hij germanist en doctor in de filologie. Pauwels is ook wetenschappelijk medewerker aan de Koninklijke Bibliotheek. Al jaren is hij verwoed verzamelaar van oude boeken, kaarten en allerlei historisch materiaal over Dendermonde. Nu heeft hij ook een eerste roman op zijn naam staan.





"Enkele jaren geleden vond ik een unieke brochure over de vroegere abdis van het klooster in Dendermonde. Dat bracht me op het idee om hier een boek over te schrijven", vertelt Pauwels. "Ik raakte immers zelf danig geïntrigeerd door het dubbelklooster Maria Troon in Dendermonde, waar nonnen en paters samenleefden."





Pauwels stootte op intriges, seks, laster, ketterij en conflicten. "Nonnen en paters samen in een klooster in de zeventiende eeuw... Het laat zich raden dat het er nogal losbandig aan toe ging. Dat kwam uiteindelijk ook de bisschop van Gent ter ore en die startte een onderzoek. Er volgden verhoren, rapporten, een tuchtzaak, arrestatie van enkele nonnetjes, enzovoort. Maar er was ook verzet van de paters en nonnen en sabotage uit politieke hoek. Het dossier belandde op het bureau van de paus. Klooster Maria Troon werd afgeschaft."





Pauwels bewijst met zijn debuutroman dat historische feiten helemaal niet saai hoeven te zijn. "Dit is allemaal waar gebeurd, maar tegelijk ook spannend", zegt hij. "Dit verhaal valt zelfs niet te verzinnen, zo straf is het. Ik heb aan het schrijven van dit boek enorm veel plezier beleefd en hoop dat de lezers dat ook doen. Gekonkel en intriges, seks en feestende paters en nonnen, wie leest daar niet graag over?"





Stadsgezichten

Het boek bevat bovendien ook heel veel details die nog niet gekend waren. "Leuk voor de Dendermondse lezers is dat ze heel veel decors uit hun eigen stad zullen herkennen, zoals de Brusselsestraat, de Brusselse Poort en allerlei stadsgezichten", klinkt het. "Ook de inhuldiging van de schilderijen van Van Dyck in de O.L.V.-Kerk komt aan bod."





Torfs

Pauwels werkte drie jaar lang in zijn vrije tijd aan de debuutroman van 384 bladzijden. Hij deed er opzoekingen voor in onder andere het rijksarchief en het aartsbisschoppelijk archief. Ondertussen is hij ook al bezig aan een tweede boek. Dat wordt een Gents-Brugs historisch verhaal rond wangedrag dat escaleert.





Bij de boekvoorstelling is Rik Torfs gastspreker. "De magistrale vertelkunst wekt een verbijsterende intrige weer tot leven", zegt Torfs. "Dit waargebeurde verhaal fileert vlijmscherp de politieke en religieuze tegenstellingen in de zeventiende eeuw. In de stille kloosters, broeierige herbergen, weelderige kerken en statige paleizen stonden mensen van vlees en bloed tegenover elkaar. Seks, laster, diefstal of geweld, zij schuwden geen enkel middel in de strijd om de macht."





De debuutroman Gekroonde Hoofden is vanaf eind deze maand in de boekhandel verkrijgbaar. De officiële voorstelling is op 8 februari in het stadhuis van Dendermonde.