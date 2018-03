Davidsfonds zorgt voor muziek 16 maart 2018

Het Davidsfonds van Dendermonde zorgt voor muziek. Het nodigt het Kamerensemble Musami uit voor een Schubertiade. Muzikanten van dienst zijn Mark Goossens op piano, Frank Nobels op klarinet en sopraan Charlotte Schoeters. Zij bieden een gevarieerd en attractief programma met zorgvuldig geselecteerd werk uit het oeuvre van Franz Schubert. Ze brengen kamermuziek in trio, in duo en enkele fragmenten uit de sonates voor piano solo.





Tijdens het concert zorgt Els Van Thuyne voor poëtische intermezzi. Het concert vindt vandaag plaats om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Kerk Sint-Gillis-Binnen, aan het Heldenplein in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: www.dendermonde.davidsfonds.be, de.bruyne.martine@telenet.be of 052/34.37.23. (DND)