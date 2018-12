Davidsfonds zingt kerst Nele Dooms

26 december 2018

15u46 1 Dendermonde Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert op donderdag 27 december het zangfeest ‘U Zijt Wellekome. Vlaanderen zingt Kerst’. Het gezellig kerstevenement is geschikt voor de hele familie.

De Sint-Gregoriusgilde zingt, onder leiding van Lorenz Meulebroek, kerstliederen uit de jeugdjaren en een aantal pareltjes uit het verleden. ‘Nu zijt wellekome’, ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’, ‘Hoe leit dit kindeken’ en ‘Susa Nina’ passeren onder andere de revue. Vooral samen zingen staat centraal, want alle aanwezigen krijgen een gratis zangbundel en mogen meezingen. Deelnemen aan het zangfeest kan gratis, maar iedereen is welkom om een vrije bijdrage te schenken voor het goede doel. De opbrengst gaat naar kinderfonds De Tondeldoos, dat kansarme kinderen begeleidt. ‘U Zijt Wellekome’ begint om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in woonzorgcentrum Sint-Vincentius, aan de Rosstraat 66 in Baasrode.