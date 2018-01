Davidsfonds trakteert op Toast Literair 02u57 0

Het Davidsfonds van Schoonaarde organiseert op zondag 14 januari haar 'Toast Literair'. Erik Burke brengt de vrolijke literaire conference 'Blij Vers'. Hij serveert op interactieve wijze en met een knipoog een brede waaier aan blije citaten van onder andere Simon Carmiggelt, Toon Hermans, Hugo Matthysen en vele anderen. Ondertussen trakteert Davidsfonds op aperitief en hapjes. "Vitamines voor lichaam en ziel", klinkt het. De Toast Literair begint om 10.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in de parochiezaal van Schoonaarde, aan de Moleneinde. De toegang bedraagt 10 euro. Info en inschrijvingen: 0487/58.94.80 of via ly_coppens@yahoo.com. (DND)